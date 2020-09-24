نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات الجولة 19 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم السبت الساعة الثالثة عصراً منافسات الجولة الـ 19 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبةويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المقبلة.



1- منتخب السويس مع سيراميكا



يحل سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان ضيفاً ثقيلاً على فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر.



يدخل فريق سيراميكا اللقاء وهو في القمة برصيد 35 نقطة بعد فوزه على فريق كوكاكولا بهدف أحمد غنيم، بينما منتخب السويس في المركز الرابع برصيد 28 نقطة بعد فوزه على الداخلية بهدفين مقابل هدف سجلها حسن ياسين، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



2- كوكاكولا مع بتروجت



يلتقي فريق كوكاكولا بقيادة محمد عبد الله مع فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال، على استاد كلية الشرطة.



يحتل فريق كوكاكولا المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد هزيمته أمام سيراميكا، بينما بتروجت وصيف المجموعة بعد فوزه على الترسانة بهدف فليكس.



فاز فريق كوكاكولا بهدف أكرم عبد ربه من ضربة جزاء في الدور الأول.

3- النجوم مع الداخلية



يلعب فريق النجوم بقيادة البرتغالي نيلسون سانتوس مع الداخلية بقيادة هشام زكريا، على ملعب النجوم بـ 6 أكتوبر.



يدخل فريق النجوم اللقاء برصيد 22 نقطة بعد تعادله مع جمهورية شبين بهدف محمود صابر، بينما الداخلية صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن تلقى هزيمة من السويس بهدفين مقابل هدف ، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



4- القناة مع النصر

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يواجه فريق القناة بقيادة أحمد العجوز، نظيره، فريق النصر بقيادة سيد عيد، على استاد القناة القديم.



يدخل فريق القناة المباراة وهو في المركز السادس برصيد 26 نقطة بعد فوزه على فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف، بينما فريق النصر صاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد فوزه على فريق المريخ بهدف محمود السيد، وحسم القناة نتيجة الدور الأول بالفوز بهدفين مقابل هدف سجلها حسام عبد الواحد وعلى شوقى للقناة، وبابا إبراهيما للنصر.



5- المريخ مع جمهورية شبين



ومواجهة من العيار الثقيل تجمع المريخ بقيادة محمد عبد الرحمن المدير الفني الجديد مع فريق جمهورية شبين بقيادة سمير كمونة، على ملعب نادي المريخ يحتل فريق المريخ المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد هزيمته أمام النصر بهدف، بينما جمهورية شبين في المركز السابع برصيد

23 نقطة بعد تعادله مع النجوم بهدف أيمن سعد.



وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول سجل مصطفى زيكو لشبين وتعادل عمر عدلى للمريخ.



6- الترسانة مع الزرقا



يلتقي فريق الترسانة بقيادة شاكر عبد الفتاح، مع فريق الزرقا بقيادة محمد حسن على استاد نادي الترسانة.



يدخل فريق الترسانة اللقاء وهو في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة بعد أن تلقى هزيمة من بتروجت بهدف، بينما الزرقا متذيل المجموعة برصيد 9 نقاط بعد أن تلقى الهزيمة من القناة بهدفين مقابل هدف.



وحقق فريق الترسانة الفوز بهدف محمد كريسيبو في الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 35 نقطة

2- بتروجت 32 نقطة

3- الداخلية 31 نقطة

4- منتخب السويس28 نقطة

5- النصر 28 نقطة

6- القناة 25 نقطة

7- جمهورية شبين 23 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط

