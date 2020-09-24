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باير ليفركوزن يحسم صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي باير ليفركوزن الألماني، مع الكولومبي سانتياجو إرياس، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح النادي أن المدافع الأيمن/28 عاما/ سينضم بداية على سبيل الإعارة لمدة عام، مع توافر بند في عقده يتيح شراءه.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن قيمة الصفقة تتراوح بين 10 إلى 12 مليون يورو.

وقال رودي فولر، المدير الرياضي للنادي:" مع سانتياجو ارياس، انضم إلينا لاعب صاحب خبرة كبيرة سيساعدنا على نحو سريع، ولقد كان هذا الانتقال مهما لاستقرار فريقنا بسبب العبء الكبير خلال الأسابيع الإنجليزية العديدة التي نحن مقبلون عليها".

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يشار إلى أن الأسابيع الإنجليزية يُقْصَد بها اضطرار الفريق إلى خوض عدة مباريات في الأسبوع.

ويرتبط ارياس بعقد مع نادي اتليتكو مدريد يستمر حتى 2023، لكنه يمثل الخيار الثاني في الفريق بعد الإنجليزي الدولي كيريان تريبير، ولم يشارك في الموسم الماضي سوى في 18 مباراة فقط من إجمالي 50 مباراة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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