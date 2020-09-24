تريزيجيه يصنع هدفا في ثلاثية أستون فيلا في شباك بريستول سيتي| فيديو

حقق فريق أستون فيلا فوزا عريضا على بريستول سيتي بثلاثة أهداف دون رد ضمن بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.
سجل الهدف الأول للضيوف أنور الغازي في الدقيقة 11، قبل أن يضاعف زميله بيرتراند تراوري النتيجة بهدف ثانِ في الدقيقة 14.
وشارك تريزيجيه كبديل بنزوله في الدقيقة 70، وتمكن من صناعة الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 73، والذي سجله أولي واتكينز.
وشارك المدافع المصري أحمد المحمدي في المباراة كأساسي مع أستون فيلا، وخاض المباراة بأكملها.
وشارك اللاعب محمود حسن تريزيجيه في المباراة أساسيا مع أستون فيلا، فيما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
ولعب محمود حسن تريزيجيه في أولي مبارياته بالدوري الإنجليزي أساسيا مع أستون فيلا، فيما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
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