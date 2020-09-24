السوبر الأوروبي .. الـVAR يحرم بايرن ميونخ من هدف ثان في شباك إشبيلية

ألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح بايرن ميونيخ في شباك نظيره إشبيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن بطول السوبر الأوروبي.

وجاء الهدف الملغي لصالح بايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي بداعي التسلل بعد تبادل رائع للكرة مع مولر داخل منطقة الجزاء.