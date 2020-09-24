الارشيف / الرياضة

تعادل سلبي ينهي ديربي المغرب بين الوداد والرجاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انتهت مباراة الوداد أمام الرجاء، بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، في ديربي البطولة المغربية.

الوداد واجه الرجاء ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المغربي، وذلك على ملعب مركب محمد الخامس.

ولم يستغل أي من الفريقين الفرص التي أتيحت لهما خلال شوطي المباراة، لينتهي ديربي المغرب سلبيًا.

وبهذا يظل الرجاء متصدر لترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يأتي الوداد في الوصافة بـ 48 نقطة، وذلك بعد خوض 25 مباراة.

والوداد والرجاء هما منافسا الأهلي والزمالك علي الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مواجهات الذهاب بالمغرب أحد أيام 17 و18 أكتوبر، على أن تكون مباريات الإياب بالقاهرة 23 و24 أكتوبر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعادل سلبي ينهي ديربي المغرب بين الوداد والرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا