تعادل سلبي ينهي ديربي المغرب بين الوداد والرجاء

انتهت مباراة الوداد أمام الرجاء، بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، في ديربي البطولة المغربية.

الوداد واجه الرجاء ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المغربي، وذلك على ملعب مركب محمد الخامس.

ولم يستغل أي من الفريقين الفرص التي أتيحت لهما خلال شوطي المباراة، لينتهي ديربي المغرب سلبيًا.

وبهذا يظل الرجاء متصدر لترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يأتي الوداد في الوصافة بـ 48 نقطة، وذلك بعد خوض 25 مباراة.

والوداد والرجاء هما منافسا الأهلي والزمالك علي الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مواجهات الذهاب بالمغرب أحد أيام 17 و18 أكتوبر، على أن تكون مباريات الإياب بالقاهرة 23 و24 أكتوبر.