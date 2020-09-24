ليفربول يكتسح لينكولن بسباعية في كأس الرابطة الانجليزية

نجح نادي ليفربول في سحق منافسه لينكولن سيتي، بسبعة أهداف كاملة مقابل هدفين، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

والنادي صاحب الزي الأحمر، فشل تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب، في أربعة مواسم سابقة، في الحصول على لقب كأس الرابطة، كونه اعتاد المشاركة في منافسات البطولة، باللاعبين غير الأساسيين، ما يعرضه

للهزيمة، حيث خسر على سبيل المثال، لقب النسخة الماضية، حين خرج على يد أستون فيلا بخماسية نظيفة.

وأشرك المدير الفني يورجن كلوب، خلال المباراة، لاعبيه الاحتياطيين، الذين وجهوا سريعًا رسالة خاصة إلى المدرب الألماني، بتقديم أداء جيد جدًا.

وافتتح شاكيري أهداف اللقاء سريعًا في الدقيقة 9، ثم أضاف مينامينو الثاني في الدقيقة 18، بعدها أحرز جونس الثالث في الدقيقة 32، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الرابع في الدقيقة 36.

في النصف الثاني من المباراة، قلص أصحاب الأرض الفارق بهدف في الدقيقة 60، عن طريق أديتايو، بينما واصل الريدز إضافة الأهداف، بواسطة جروجيتش في الدقيقة 65، وأوريجي بالدقيقة 89.

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أحرز الأهداف ، شيردان شاكيري في الدقيقة 9 ، وعزز التقدم ، تاكومي مينامينو في الدقيقة 18، ثم هز جونز الشباك بالهدف الثالث في الدقيقة 32 وجاء الهدف الرابع عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة ٣٦.

وفي الشوط الثاني أحرز مينامينو الهدف الخامس لليفربول في الدقيقة ٤٦ ثم قلص إدون النتيجة وأحرز الأول لفريقه في الدقيقة ٦٠ قبل أن يزيد ماركو بالهدف السادس في الدقيقة ٦٤.

ودخل نادي ليفربول لقاء الدور الثالث من مسابقة رابطة المحترفين الإنجليزية بتشكيل يضم :