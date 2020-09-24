أحمد فتحي يطالب متابعيه بالدعاء لمصور الأهلي المصاب بجلطة في الوريد

ونشر أحمد فتحي صورة بيتر مصور الأهلي وعلق عليها قائلا " فضلا ليس أمرا.. بيتر مصور النادي الاهلي ادعوله الدعاء بيغير القدر".
وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عبر بيان رسمي، على موقع النادي، اليوم الخميس، إن النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم.
وأضاف أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي.
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