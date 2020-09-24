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أحمد فتحي يطالب متابعيه بالدعاء لمصور الأهلي المصاب بجلطة في الوريد

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طالب الكابتن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي متابعيه الدعاء لمصور النادي الأهلي بعد إصابته بجلطة في الوريد الموصل الدم للكبد.

ونشر أحمد فتحي صورة بيتر مصور الأهلي وعلق عليها قائلا " فضلا ليس أمرا.. بيتر مصور النادي الاهلي ادعوله الدعاء بيغير القدر".

ويذكر أن الحساب الرسمي لمدرب النادي الأهلي رينه فايلر عبر انستجرام، نشر صورة لـ فايلر مع محمود كهربا لاعب الفريق من مباراة أمس.
وردت الصورة التي نشرها فايلر على الشائعات المتداولة عن رحيله عن النادي الأهلي بنهاية الشهر الحالي بسبب الخلاف على بعض الأمور بينه وبين الإدارة.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عبر بيان رسمي، على موقع النادي، اليوم الخميس، إن النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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