إدارة المقاولون العرب تحفز اللاعبين على إنهاء الدوري في المربع الذهبي

عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بحضور عماد النحاس المدير الفني على هامش المران الذي خاضه الفريق اليوم استعدادا لمباراة مصر للمقاصة التي ستقام غدا الجمعة في الجولة 29 للدوري.
وحرص المشرف على الكرة على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز فقط في المباريات المتبقية في الدوري لتحقيق الهدف بالتواجد في المربع الذهبي واللعب في إحدى البطولات الإفريقية.
وأثنى فتحي على المجهود الذي يقدمه الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ومعه معاونوه واللاعبين على مدار الموسم مطالبا بترجمة هذا المجهود في المواجهات الأخيرة.
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