نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يسحق بريستول ويتأهل للدور الرابع بكأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تأهل أستون فيلا إلى ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك بعد العريض فوزه على مضيفه بريستول سيتي بثلاثىة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.
وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري أحمد المحمدي أساسيًا مذن البداية، فيما شارك محمود حسن تريزيجيه كاحتياطي وتمكن من صناعة هدف.
وتقدم أستون فيلا في الدقيقة 11 عن طريق الهولندي أنور الغازي، قبل أن يضيف البوركيني برتراند تراوري المنضم حديثا للفريق الهدف الثاني في الدقيقة 14.
وفي الدقيقة 73 أضاف أولي واتكينز الهدف الثالث لأستون فيلا.
وكان أستون فيلا تأهل للدور الثالث عقب فوزه في الدور الثاني على مضيفه بيرتون ألبيون 3 / 1.
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