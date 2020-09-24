نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلى يستعد لمواجهة سوهاج بالقسم الثاني في المقال التالي
وفاز فريق البنك الاهلي، على فريق شبان قنا، بهدفين نظيفين والتي اقيمت بملعب قنا بالجولة الثامنة عشر.
حيث يسعى البنك الأهلي تحقيق انتصاره امام نظيره فريق سوهاج للحفاظ بالصدارة والتأهل لدوري الأضواء (الدوري الممتاز) .
ويحتل البنك، المركز الثاني، في المجموعه الأولى، - مجموعة الصعيد - برصيد 38 نقطة، بالتساوي مع فريق بني سويف، المتصدر بينما يحتل فريق سوهاج، المركز السابع برصيد 22 نقطة .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البنك الأهلى يستعد لمواجهة سوهاج بالقسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.