شاهد - بايرن ميونيخ يهز شباك إشبيلية بالهدف الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل الإسباني خافي مارتينيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني الهدف الثاني لفريقه أمام إشبيلية الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين في نهائي كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

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