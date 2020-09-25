بعد شائعات رحيل فايلر.. رانيا علواني: الأهلي عشق

صورة لها مع شعار الأهلي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت رانيا علواني على الصورة التي ظهرت بها من داخل النادي الأهلي قائلة: "عشق الوطن وعشق الأهلي".
وردت الصورة التي نشرها فايلر على الشائعات المتداولة عن رحيله عن النادي الاهلي بنهاية الشهر الحالي بسبب الخلاف على بعض الأمور بينه وبين الإدارة.
وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عبر بيان رسمي، على موقع النادي، اليوم الخميس، إن النادي لم تصدر عنه أية قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم.
وأضاف أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي.
وكانت أنباء قد ترددت حول رحيل السويسري رينيه فايلر عن منصبه وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا.
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