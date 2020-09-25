صعدت اللاعبة المصرية، ميار شريف، إلى الدور التمهيدي الثالث والأخير بتصفيات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس 2020"، ثالث بطولات "الجراند سلام" لهذا الموسم والبالغ مجموع جوائزها 38 مليون يورو.
وحققت ميار، الفوز في مباراته بالدور التمهيدي الثاني اليوم الخميس، على حساب منافستها الأمريكية كاترينا ماكنيلي بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 6-2 و6-4 خلال أقل من ساعة ونصف، لتلاقي في الدور التمهيدي الأخير غدا الإيطالية جوليا جاتو - مونتيكوني.
وكانت ميار شريف (24 عاما)، والتي تحتل التصنيف الـ172 عالميا، قد حققت إنجازا كبيرا أمس كأول مصرية تفوز بمباراة في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" على مستوى الكبار بالفوز على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو بمجموعتين دون رد أيضا بواقع 6-4 و6-0.
وأكدت ميار، في تصريحات للموقع الرسمي لبطولة "رولان جاروس" عقب انتصار الأمس، بأنها "حلمت دائما وتخيلت أنها تقدم أشياء جيدة هنا في باريس"، مضيفة "التواجد والتنافس هنا حلم. وأنا أحاول الاستمتاع قدر الإمكان".
وتابعت ميار، صاحبة أعلى تصنيف عالمي للاعبات رياضة الكرة الصفراء المصريات على مر التاريخ، "عندما فاز روجيه فيدرر برولان جاروس، قفزت من أمام التلفزيون. هذه أكثر اللحظات حضورًا في ذاكرتي عندما كنت أتابع البطولة خلال نشأتي"، مؤكدة عزمها احتلال مركز ضمن المصنفات الـ100 الأوائل عالميًا مثلما فعلت التونسية أنس جابر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميار شريف تتأهل للدور التمهيدي الأخير بتصفيات رولان جاروس للتنس 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.