طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي غدا

أعلن المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى طلعت يوسف، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي المقررة، غدا، في الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة الاتحاد لمواجهة إنبي كلا من:

محمود الزنفلي، وعمرو خليل، وعمر الميداني، وإسلام جمال، وأسامة العزب، والسيد سالم، ومروان النجار، وصبرى رحيل، ومحمود شعبان، وأحمد نبيل مانجا، ومروان عطية، وعبد الغنى محمد، وكريم الديب، وخالد الغندور، وهشام محمد، وأحمد راشد، ورزاق سيسيه، وخالد قمر، وأيمن غباشي، ومحمد الصباحي.

ويغيب عن المباراة محمود رزق وأحمد رفعت ومحمد أنور؛ للإصابة، ويغيب أنيس سالتو وأحمد حجى؛ لأسباب فنية، ونور السيد؛ لعقوبة تأديبية.