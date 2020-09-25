نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقهر إشبيلية ويتوج بالسوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج فريق بايرن ميونخ الألماني، بكأس السوبر الأوروبى للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره إشبيلية الإسبانى، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست في مواجهة سوبر أوروبا 2020.

وانتهي بالتعادل الإيجابى 1-1 ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية الذى نجح فيها العملاق البافارى في تسجيل هدف الفوز.

أحرز الأرجنتينى لوكاس أوكامبوس، هدف التقدم لصالح فريق إشبيلية عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 13 من زمن المباراة، وأدرك ليون جوريتزكا هدف التعادل لصالح بايرن ميونخ بالدقيقة 34 من زمن المباراة، وأضاف خافى مارتينيز في تسجيل الهدف الثانى والفوز لصالح بايرن ميونخ عن طريق ضربة رأسية رائعة بالدقيقة 104 من زمن المباراة.