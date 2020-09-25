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كومان يضغط على برشلونة لحسم صفقة فينالدوم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يضغط على برشلونة لحسم صفقة فينالدوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد واصل الضغط على إدارة النادي الكتالوني بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو من أجل حسم الصفقة المرتقبة.

وأشارت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية إلى أن كومان وضع أنظاره منذ مجيئه كمدير فني للنادي الكتالوني في منتصف أغسطس الماضي على الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي ولكن الإدارة الكتالونية لم تلبي طلبه حتى تلك اللحظة.

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وأكدت الإذاعة الإسبانية أن السبب وراء تجاهل برشلونة لطلب كومان هو عدم اقتناعهم بالتعاقد مع فينالدوم بالإضافة إلى عدم توفير المبلغ المطلوب من ليفربول والذي يزيد عن 20 مليون يورو بسب الأزمة المالية التي يعاني منها بسبب جائحة أزمة وباء .

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن كومان مازال يرغب في التعاقد مع فينالدوم ضمن برشلونة ويحاول الضغط على الإدارة لحسم الصفقة، ويدرس المسئولين التقدم بخطوة من أجل التعاقد مع النجم الهولندي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

ونوهت الإذاعة الإسبانية أن فينالدوم ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2021 وحتى الآن لم يجدد مع بطل الدوري الإنجليزي وبالتالي هناك شكوك حول استمراره داخل قلعة الأنفيلد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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