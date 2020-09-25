معتز البطاوي: مباراة كوكاكولا كسرت الحاجز النفسي للاعبي سيراميكا كليوباترا .. فيديو

أبدى معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بفوز الفريق على كوكاكولا بهدف دون رد ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، مؤكدًا ان الفوز كسر الحاجز النفسي لدى اللاعبين.

وأضاف خلال لقائه مع مراسل برنامج «ملعب البلد»، الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة دوت الخليج، أن فريق سيراميكا نجح في تحقيق فوزه الأول خلال الدور الثاني، بعد ان لعب 6 مباريات تعادل في خمسة وفاز في لقاء وحيد.

وكشف معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا سعر صعوبة المباراة كون أن هدف اللقاء تم تسجيله في الدقائق الأول من ُعمر المباراة.

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