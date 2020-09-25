معتز البطاوي: مباراة كوكاكولا كسرت الحاجز النفسي للاعبي سيراميكا كليوباترا .. فيديو

أبدى معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بفوز الفريق على كوكاكولا بهدف دون رد ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، مؤكدًا ان الفوز كسر الحاجز النفسي لدى اللاعبين.
وأضاف خلال لقائه مع مراسل برنامج «ملعب البلد»، الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة دوت الخليج، أن فريق سيراميكا نجح في تحقيق فوزه الأول خلال الدور الثاني، بعد ان لعب 6 مباريات تعادل في خمسة وفاز في لقاء وحيد.
وكشف معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا سعر صعوبة المباراة كون أن هدف اللقاء تم تسجيله في الدقائق الأول من ُعمر المباراة.
ويتبقى 4 محطات أمام فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق حلم الصعود الذي تأجل الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن اف سي مصر الذي صعد للدورى الممتاز .
ويخرج فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة فريق منتخب السويس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة ال19 ثم يعود لملعبه لمواجهة فريق النجوم وبعدها يحل ضيفا على فريق المريخ البورسعيدي ويختتم مسيرته بمواجهة فريق جمهورية شبين في الجولة الأخيرة .
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة برصيد 35 نقطة بينما جاء فريق بتروجيت في المركز الثاني برصيد 32 نقطة ويأتى فريق الداخلية في المركز الثالث برصيد 31 نقطة .
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