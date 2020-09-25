تعرف على موعد وصول البرتغالي باتشيكو لتدريب الزمالك

تقرر وصول البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم السبت المقبل.

يأتي هذا تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يصل مع المدير الفني كل من أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مخطط الأحمال.

بالإضافة إلى جواو المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود.

ولم يتحدد موعد وصول السنغالي خاديم فاي مدرب حراس المرمى على أن يلحق بالجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي نادي الزمالك اتفقوا مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم، علي وضع شرط جزائي في التعاقد 3 أشهر بقيمة 400 ألف يورو.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن عقد باتشكيو مليون و300 ألف يورو مع الزمالك الممتد لمدة 10 أشهر، حتي نهاية الموسم المقبل.

وتابع "الزمالك يرغب في تأمين موقفه منعًا لتكرار ما حدث مع الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل إلي التعاون السعودى بعد دفع الشرط الجزائي الذي اعتبره البعض مبلغ قليل".

ويصل جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد لنادي الزمالك قبيل لقاء الجونة، ويقود الفريق في اللقاء مباشرة.

وسيكون رٌفقة باتشيكو على الطائرة، كل من أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذي سبق له العمل في الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا.