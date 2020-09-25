نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المقاصة السابق: حسن شحاتة طلبنى فى الزمالك ويكشف عن موقف مع ميدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف حسين حمدي نجم مصر المقاصة ونادى الزمالك السابق عن أسباب رحيله عن نادى الزمالك خلال موسم 2011/2012 بعد تعاقده مع القلعة البيضاء بفترة قصيرة وعن عرض مفاجئ من أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق.

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وقال حسين حمدي عبر برنامج " ملعب إفريقيا" والمذاع على قناة الفضائية المصرية:" بالطبع سبب رحيلي عن نادى الزمالك هى الأزمة المالية الطاحنة، بعدما قررت اللعب للزمالك وفضلته على النادى الأهلى بعدما جاء لى عروض من القطبين وأنا متألق مع مصر المقاصة ولكنى أبلغت مسؤولى الفريق برغبتى فى اللعب لصفوف القلعة البيضاء ".

وأضاف:" بعدما رحلت من المقاصة وانضميت لنادى الزمالك برغبة من كابتن حسن شحاتة والذي جاء لى مخصوص شركة المقاصة من أجل ضمي للزمالك، ولكن بعد عدة مباريات لم أتقاضي مقدم تعاقدى وكان هناك أزمة مالية طاحنة فى الفريق والذي كان يرأس النادى ممدوح عباس، ووقتها طلبت الرحيل عن الفريق بعدما جلست فى منزلى من أجل الحصول على مستحقاتى".

وتابع:" بعدما قررت الرحيل عن نادى الزمالك ، أحمد حسام ميدو وقتها كان مهاجم فى الفريق وجلس معى وعرض عليا انه يقوم بدفع قيمة تعاقدى من أجل البقاء فى نادى الزمالك ولكنى رفضت ذلك".