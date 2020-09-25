نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ريال بيتيس غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ريال بيتيس الدولي بمدينة إشبيلية. وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن نادي ريال مدريد قد افتتح بطولة الدوري الاسباني الممتاز بتعادل مخيب على أرضه أمام نظيره فريق ريال سوسييداد بنتيجة 0 / 0.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.