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الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد محمد عبد السلام رئيس مجلس اارة نادي مصر للمقاصة، عدم وجود أية عروض رسمية وصلت للتعاقد مع محمد ابراهيم صانع العاب فريق الكرة سواء من الاهلي أو بيراميدز. 

وقال عبد السلام في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "لم تصل أي عروض رسمية لمحمد ابراهيم، وكل ما يُثار عبارة عن كلام من وكلاء اللاعبين ولا توجد أي مفاوضات رسمية". 

وتابع: "كل ما يشغل بال اللاعب حاليًا هو الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، والتركيز في مباريات مصر للمقاصة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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