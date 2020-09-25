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مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك مباراة سموحة بـ كأس مصر

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق الكرة بالنادي لن يخوض مباراته أمام سموحة، بمنافسات كأس مصر للموسم الجاري، والمقرر لها الخامس من أكتوبر الجاري.

وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:"فرج عامر رئيس سموحة أرسل لي خطاب تضامن مع الزمالك في موقفه من عدم خوض المباراة، من أجل مصلحة الفريق الأبيض وتمثيله للكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا".

وواصل: "أحذر اللجنة الخماسية من غضب جماهير الزمالك وأتفقت مع رئيس سموحة على عدم خوض المباراة".

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ويلعب الزمالك في منتصف أكتوبر المقبل أمام الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي محمد عبد اللطيف مشجع الزمالك الكفيف بمكتبه أمس الخميس لتلبية عدد من الطلبات له بعد المعاناة التي عاشها خلال الفترة الماضية.


ووعد رئيس نادي الزمالك بحل أزمة السكن الخاصة بمحمد عبد اللطيف مشددًا على أنه لم يقف يومًا ضده بل ساعده وأعاده عندما تم فصله من عمله مجددًا.


أضاف مرتضى منصور أنه رافض لأي طريقة تنقص من كبرياء "محمد عبد اللطيف" وعزة نفسه مشيرًا الى أنه سيقوم بالعمل على إيجاد حل مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة وكافة المسئولين لتحقيق حلمه بالحصول على مسكن لائق يأويه وأسرته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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