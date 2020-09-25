تاكياس جونياس يدخل حسابات مصر المقاصة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث فريق مصر المقاصة عن التعاقد مع مدرب جديد بعدما قرر إيهاب جلال الرحيل خلال الفترة الحالية. ورحب اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، بتولي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الأسبق لوادي دجلة، بتدريب الفريق الفيومي خلال الموسم الجديد. وقال عبد السلام في تصريحات للاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان علي قناة النهار: "جونياس مدرب رائع، وطريقة لعبه تتشابه الي حد كبير مع الأسلوب الذي يؤدي به الفريق الفيومي".

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