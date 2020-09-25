نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يهدد مدربه رينيه فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري مسئولو النادي الأهلي، مناقشتهم من السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للحصول على ضمانات بعد طلبه السفر إلى سويسرا.

وقد يتجه النادي الأهلي إلى فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، في حال لم يصلا إلى اتفاق.

وكان فايلر قد طلب الحصول على إذن للسفر إلى سويسرا لظروف أسرية، وهو ما أقلق مسئولو الأهلي، إذ أن لديهم تخوف من رحيله دون عودة مستغلا البند الموجود فى عقده الذى يحق للطرفين فسخ التعاقد من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر دون شروط جزائية.

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وعلى ضوء ذلك طالب الأهلي، فايلر الحصول على ضمانات بالعودة عقب الأجازة التى يرغب فى الحصول عليها بداية من 1 أكتوبر ، وأن تكون تلك الضمانات موثقة.

المدير الفني السويسري لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشان تلك الضمانات التى يريدها الاهلي، والأمور مازالت معلقة، وفي حال سافر دون الاستقرار على قرار، فإن النادي سيعتبر ذلك سوء نية من المدير الفنى وسيضطر إلى استخدام الشرط الموجود فى التعاقد بفسخ العقد دون حصول المدرب على أي شروط جزائية.

جدير بالذكر أنه خلال الساعات القليلة الماضية، أوضحت تقارير صحفية أن النادي الأهلي أقال السويسري رينيه فايلر، وهو مانفاه النادي في بيان رسمي، وطالب الجماهير بعدم الإلتفات للشائعات.