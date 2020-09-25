مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 25 - 9 - 2020 العديد من المباريات المهمة سواء في الدوري المصري أو الدوري الفرنسي أو الألماني. وتأتي مواعيد مباريات اليوم كالاتي: مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم هيرتا برلين ضد أينتراخت فرانكفورت 8:30 على قناة beIN SPORT FR HD1 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم Advertisements ليل ضد نانت 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم حرس الحدود ضد طلائع الجيش 3:00 على قناة أون تايم سبورت مصر المقاصة ضد المقاولون العرب 5:30 على قناة أون تايم سبورت الاتحاد السكندرى ضد إنبى 8:00 على قناة أون تايم سبورت

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