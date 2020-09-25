راكتيتش يهنئ بايرن ميونخ بعد التتويج بلقب السوبر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الكرواتي إيفان راكتيتش لاعب فريق إشبيلية، على تهنئة بايرن ميونخ بعد الفوز بلقب السوبر الأوروبي بالأمس، وذلك عقب الانتصار عليهم بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
وقال راكتيتش في تصريحات صحفية: "تهانينا لبايرن ميونيخ، وإنه أمر مخيب للآمال، ولكن هذه هي كرة القدم، ورأينا الليلة مدى أهمية نوير بالنسبة لهم، وكانت لدينا فرصتان كبيرتان للتقدم ولكنه أوقفهما".
وتابع: "ومع ذلك يمكننا أن نفخر بالطريقة التي لعبنا بها ضد أفضل فريق في أوروبا".
يذكر أن راكتيتش قد انتقل إلى فريق إشبيلية قادما من برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
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