نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم جديد على رادار الزمالك في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجد السوري عمر خربين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودى، على رادار نادي الزمالك، لضمه بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية أن نادي الزمالك بات قريبا من التعاقد مع السوري عمر خربين، خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل تواجد اللاعب في مصر خلال الأيام الماضية، مما أثار جدلا واسعا.

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ونفى مسئولو الزمالك كل هذه الأنباء مرات عديدة، وأخرها نفي مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الذي أكد أنه لم يذهب لمدينة الرحاب لعقد جلسة مع الدولي السوري، لكنه ذهب لأمر شخصى ليس له علاقة بخربين أو بكرة القدم.

وأثار حديث رئيس الزمالك الكثير من الشكوك حول ضم الزمالك للاعب، خصوصا وأن خربين أبدى موافقة مبدئية على الانضمام للقلعة البيضاء لكنه أكد أن الأمر في النهاية مع نادى الهلال لأنه لديه عقد مع النادى السعودى.

جدير بالذكر أن نادي الهلال كان أبدى موافقته على رحيل اللاعب في حال وصول عرض مناسب لرحيله.