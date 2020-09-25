نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توماس مولر يوجه رسالة لنجم بايرن ميونخ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجه توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، رسالة إلى نجم الفريق بعد التتويج بلقب السوبر الأوروبي بالأمس على حساب فريق إشبيلية الإسباني.
وأشار مولر في تصريحات صحفية: "نحن سعداء, إنه أمر لا يصدق، ولقد سئمنا للغاية بعد 120 دقيقة ضد إشبيلية خصم صعب، وكافحنا بقوة وأظهرنا كفريق أننا نمتلك عقلية هذا الفائز".
وأضاف: "حتى عندما لا نكون في أفضل حالاتنا، تهانينا للفريق وإلى خافي مارتينيز بشكل خاص على هدفه الرائع والحاسم، والان كأس السوبر لدينا".
يذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن خافي مارتينيز اقترب من الرحيل إلى فريق اتليتك بلباو الإسباني.
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