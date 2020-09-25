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نجم بايرن ميونخ يكشف حقيقة رحيله في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف خافي مارتينيز لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني، عن حقيقة رحيله من النادي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا. 

وقد توج بايرن ميونخ بلقب السوبر الأوروبي بالأمس على حساب إشبيلية، وذلك عقب الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وسجل مارتينيز هدف الفوز لصالح الفريق البافاري. 

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: "لا أعرف ما الذي سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، ولكن إذا كنت سأغادر بهذه الطريقة، فهذا حلم".

وتابع: "‏كان إشبيلية المنافس الأقوى لنا في الأشهر القليلة الماضية، وشعرنا أنهم فاقوا عددنا في بعض مراحل المباراة، ومع لوبيتيجي لديك واحد من أفضل المدربين في العالم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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