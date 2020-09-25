نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة حزينة من سواريز وزوجته لجماهير برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة السابق، والمنتقل حديثا لفريق أتليتكو مدريد، على توجيه رسالة أخيرة لجماهير البارسا قبل الرحيل عن النادي.
وكتب سواريز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "يوم خاص بمشاعر الحزن لمغادرة المكان الذي منحني الكثير كلاعب وكإنسان، ولقد استمتعت بكل دقيقة مع عائلتي وأصدقائي، ولولاهم لكان كل شيء مختلفًا، وشكرا جزيلا لكم جميعا ولا تنسوا أنك ستكونين دائما في داخل قلبي".
ونشرت أيضا صوفيا زوجة لويس سواريز عبر صفحتها، معلقة: "اليوم تغلق مرحلة أخرى جميلة من حياتك، وهذه كانت خاصة بالنسبة لك بما يعنيه لك التواجد هنا، ولقد حققت حلمك وحلمنا جميعا، ولن تتخيل كم نحن الأربعة فخورون بك وبقوتك وقدرتك على النهوض، وسنحمل معنا فقط الأمور الجيدة معنا وما حققته والأصدقاء الذين هم بمثابة العائلة".
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