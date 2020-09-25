جوارديولا يوضح حجم إصابة دي بروين في مباراة بورنموث بكأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، حجم إصابة اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط الفريق، والتي تعرض لها أمام بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية. Advertisements ونجح مانشستر سيتي في التأهل لدور الثمن نهائي من كأس الرابطة بعد الفوز على بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "كيفين دي بروين الآن بخير، وأعتقد أنه إصابته ليست خطيرة، وهو فقد الوعي ولكنه عاد واستكمل المباراة بشكل طبيعي". وتابع: "‏لا أعرف موقف اللاعبين المصابين من مباراة ليستر، وغدا الأمر سيكون أكثر وضوحا، لكني لا أعتقد لحاقهم بالمباراة".

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