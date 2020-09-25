نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي وجاءت كالتالي :
- كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه قام بشطب عضوة من النادى بسبب إهانتها للكيان وأعضاء الجمعية العمومية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة .. الأهلي يهدد البلايلي بالتراجع عن ضمه .. مرتضى منصور يشطب عضوية "سيدة" بسبب السوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.