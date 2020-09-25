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نجل زين الدين زيدان ينتقل إلى الوداد المغربي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجل زين الدين زيدان ينتقل إلى الوداد المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن الوداد البيضاوي المغربي نجح في حسم جميع تفاصيل صفقته الثانية بعد تعاقده مع أيوب الكعبي، حيث توصل لاتفاق مع إنزو زيدان نجل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

 

وتواصل سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي تواصل شخصيا مع البرازيلي روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق ووكيل أعمال إنزو زيدان وتم الاتفاق معه على تفاصيل الصفقة وفي انتظار وصول النجم الفرنسي برفقة كارلوس قريبًا في مركب بنجلون للتوقيع رسميًا على العقد.

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ووعد الناصيري رئيس الوداد في الفترة الأخيرة مشجعي النادي المغربي بمفاجآت كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قال إنه سيكون مغايرا تمامًا لباقي الصفقات السابقة.

 

ولعب إنزو زيدان في صفوف ريال مدريد كاستيا ورحل عن صفوف الملكي لخوض تجارب في العديد من الأندية على رأسها ديبورتيفو ألافيس ولوزان وديسبورتيفو أفيس وأخيراً ألميريا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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