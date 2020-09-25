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روما يخطط لضم مهاجم ريال مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يخطط لضم مهاجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نادي روما الإيطالي، يرغب في التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى روما لضم بديل الدولي البوسني إدين دجيكو، والذي يرغب في الرحيل عن الذئاب خلال الصيف الجاري.

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وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن روما يرغب في ضم بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وتابع الموقع، أن روما اتجه إلى ريال مدريد، وذلك بعد توقف المفاوضات مع نابولي لضم البولندي أركاديوش ميليك.

وينتهي عقد مايورال مع ريال مدريد نهاية الموسم المقبل، ويدرس الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، الإبقاء على اللاعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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