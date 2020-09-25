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مرتضى منصور يعلن اتفاقه مع سموحة تأجيل مباراة كأس مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلن اتفاقه مع سموحة تأجيل مباراة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، بأنه تم االاتفاق مع رئيس نادي سموحة فرج عامر بتأجيل مباراة الفريقي في منافسات دور الـ16 لكأس مصر والتي من المقرر لها يوم 5 أكتوبر المقبل.

وخلال مداخلة هاتيفية عبر قناة الزمالك صرح مرتضى : "أرسل فرج عامر طلبا رسميا لاتحاد الكرة بطلب تأجيل مباراة الزمالك بالكأس".

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وتابع: "من الصعب أن نخوض مباراة سموحة ثم نلعب أمام دجلة وحرس الحدود في الدوري، وبعدها نسافر إلى المغرب لمواجهة الرجاء المغربي قبل المباراة بـ5 أيام فقط، لأن رحلات الطيران محدد بمواعيد معينة".

وتم تحديد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي يوم 18 أكتوبر المقبل بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

قبلها يرتبط الزمالك بعدة مواجهات محلية في الشهر المقبل، أولها سموحة يوم 5 أكتوبر في الكأس ثم وادي دجلة وحرس الحدود يومي 8 و12 من الشهر ذاته.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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