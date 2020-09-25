نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نادي أرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويريد أرسنال التعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، من برشلونة خلال الفترة المقبلة، بعدما كان اللاعب على رادار الجانرز قبل توقف المفاوضات بسبب المطالب المادية للبارسا.

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وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، لا يزال يرغب في التعاقد مع كوتينيو هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة آرسنال تسعى للتوصل لاتفاق مع برشلونة خلال المرحلة المقبلة، من أجل إحضار كوتينيو إلى ملعب الإمارات.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تريد التخلص من كوتينيو، إلا أن رونالد كومان المدير الفني للفريق يرغب في إعطاء اللاعب فرصة جديدة خلال الموسم الحالي.