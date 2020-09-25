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الفرنسي عثمان ديمبلي يرفض الانضمام إلى ليفربول

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رفض النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني، فكرة الانضمام إلى نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كانت تقارير صحفية، أشارت إلى رغبة يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في ضم عثمان ديمبلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي رفض الانضمام إلى ليفربول، حيث يصر اللاعب على إثبات نفسه مع فريق برشلونة.

وعانى عثمان ديمبلي من الإصابات المتكررة مؤخرا، حيث لم يشارك مع الفريق سوى 9 مباريات فقط في مختلف المسابقات، الموسم الماضي، سجل خلالهما هدفا يتيما.

وعاد عثمان ديمبلي إلى تدريبات فريق برشلونة مؤخرا تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان، استعدادا للموسم الجديد.

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وانضم عثمان ديمبلي إلى صفوف برشلونة في صيف 2017، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو.

ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال، بعد غدا، الأحد، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.

يذكر أن فريق برشلونة فشل الموسم الماضي، في التتويج بأي بطولة، سواء محليا أو قاريا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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