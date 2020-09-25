٤ تحديات.. القائمة الدولية للحكام شوكة فى ظهر لجنة الحكام

تتأهب لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد للانتهاء من وضع اللمسات النهائية بشأن قاءمة الحكام الدولية الموسم الجاري. ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجان الحكام فى الاتحادات الأهلية فى العالم موعدا حتى يوم ٣٠ أكتوبر القادم من أجل ارسال القاءمة الدولية للقضاة الملاعب تمهيدا لاعتمادها. وتواجه لجنة الحكام بعض التحديات خلال الاستعداد لإرسال قائمة الحكام الدولية النهائية التي لا تضم سوى ٧ مقاعد خاصة بمصر فى الفيفا. ويدرس وجيه احمد ورفاقه إجراء بعض التعديلات قبل ارسال قائمة الحكام الدولية وذلك عقب انتهاء الموسم الكروى الجارى. Advertisements يأتي فى مقدمة تلك التحديات ضيق الوقت لإجراء الاختبارات النظرية والبدنية للحكام لاسيما وأن انتهاء المسابقة المحلية سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر فى نهاية شهر أكتوبر بالتزامن مع انتهاء مهلة الفيفا ما يتعذر معه الانتهاء من كافة الاختبارات الخاصة للقضاة الملاعب المرشحين للقائمة الدولية. التحدى الثاني امام اللجنة الرءيسية بشان القائمة الدولية للحكام خاص بتغيير نظام إجراء الاختبارات حيث تدرس اللجنة إجراء اختبار اليويو تيست داخل الملعب بدلا من الوارنر الذى يجرى حول الملعب بجانب اختبارات اللغة الأجنبية. ثالث التحديات يتضمن خشية لجنة الحكام الرئيسية من المفاجآت فى اختبارات القاءمة الدولية للحكام البدنية وتعرض أحد العناصر الدولية للرسوب والدخول فى مرحلة التشكيك فى النتائج. رابع التحديات امام اللجنة الرئيسية تتمثل فى الخشية من تجدد أزمة الثنائى جهاد جريشة وابراهيم نور الدين بعدما أثار الأول أزمة مطلع الموسم الجارى حول صدارة ترتيب القائمة الدولية للحكام وتقدم بعدة شكاوى بعدما تقدم نورالدين صدارة الترتيب وتراجع جريشة للمركز الثالث.

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