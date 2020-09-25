كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" حقيقة ما تردد عن مشاركة المهاجم المغربي أيوب الكعبي مع الوداد البيضاوي في مباراة الأهلي بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاركة الكعبي ضد الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

ونفى «كاف»، ما تم تداوله في تقارير إعلامية بالصحافة المغربية، عن مشاركة أيوب الكعبي، المنضم حديثًا إلى نادي الوداد المغربي، أمام الأهلي، ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ومن المقرر أن تفتح مرحلة الانتقالات الصيفية في المغرب بعد مباراة الذهاب المحدد لها منتصف أكتوبر المقبل.

من جانبه ذكر "كاف" أن اللائحة تمنع مشاركة االكعبي في النسخة الحالية من البطولة الأفريقية.

وأوضح مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الكعبي يجب أن يتم قيده من جديد رغم مشاركته مع الوداد في الأدوار الأولى من البطولة قبل احترافه في الصين، وبالتالى لن يشارك أمام الأهلي ذهاباً وإياباً.