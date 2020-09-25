نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 معلومات عن كوكاكولا وبتروجت قبل موقعة القسم الثاني في المقال التالي
ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي:
1- أرقام وإحصائيات كوكاكولا
وخاض فريق كوكاكولا 18 مباريات بدوري القسم الثاني، حصد خلالهم 18 نقطة، ويحتل الفريق المركز العاشر، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 15 هدف، منهم 5 أهداف على ملعبه، مقابل 10 أهداف بالخارج ، وسكنت شباكه 24 أهداف، منهم 11 أهداف على ملعبه، مقابل 13 أهداف خارجه.
2- هدافي كوكاكولا
أكرم عبد ربه 6 أهداف، منهم 5 ضربات جزاء في منتخب السويس والداخلية وبتروجت والزرقا والترسانة وهدف في النصر، أحمد سعيد "بندق" 3 أهداف في الداخلية وسيراميكا والقناة، صلاح حلاوه هاتريك في المريخ، محمد ناجي جدو هدف في النصر، محمد علاء لالا هدف في النجوم.
3- أرقام وحصاد بتروجت
لعب الفريق البترولي 18 مباراة، حقق خلالهم، 9 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وسجل 19 هدف، وعليه 9 أهداف.
4- هدافي بتروجت
خالد عبد الرازق 3 أهداف، محمود فيلكس 3 أهداف، اسلام عادل كانو هدفين.
5- نتيجة الجولة السابقة
خسر فريق كوكاكولا خارج ملعبه من سيراميكا، أما بتروجت حقق فوزاً مهماً على الترسانة بهدف فليكس.
4- نتيجة الدور الاول
شهد لقاء الدور الأول، الذي أقيم بالجولة التاسعة، فوز كوكاكولا خارج ملعبة على بتروجت، بهدف أكرم عبد ربه، من ضربة جزاء في الدقيقة 39 من الشوط الأول.
6- موقف الفريقين في الجدول
يحتل فريق كوكاكولا المركز العاشر برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق بتروجت في المركز الثاني برصيد 32 نقطة .
ويتبقى لكوكاكولا 4 مباريات في مجموعة القاهرة، حيث يستضيف بتروجت، ثم يحل ضيفاً على الزرقا، ثم يستقبل القناة، وسيختتم الموسم بلقاء الترسانة، كما سيخوض بتروجت، 4 مواجهات، أمام كوكاكولا، خارج ملعبه، ثم يستقبل منتخب السويس، ويخرج للنجوم، ثم يستضيف المريخ.
ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا 35 نقطة
2- بتروجت 32 نقطة
3- الداخلية 31 نقطة
4- منتخب السويس28 نقطة
5- النصر 28 نقطة
6- القناة 25 نقطة
7- جمهورية شبين 23 نقطة
8- النجوم 22 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
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