نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 معلومات عن كوكاكولا وبتروجت قبل موقعة القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم لنادي كوكاكولا، نظيره فريق بتروجت، في الثالثة من عصر غداً السبت ، على ستاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة 19 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بالدوري القسم الثاني .



ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي:



1- أرقام وإحصائيات كوكاكولا



وخاض فريق كوكاكولا 18 مباريات بدوري القسم الثاني، حصد خلالهم 18 نقطة، ويحتل الفريق المركز العاشر، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 15 هدف، منهم 5 أهداف على ملعبه، مقابل 10 أهداف بالخارج ، وسكنت شباكه 24 أهداف، منهم 11 أهداف على ملعبه، مقابل 13 أهداف خارجه.

2- هدافي كوكاكولا



أكرم عبد ربه 6 أهداف، منهم 5 ضربات جزاء في منتخب السويس والداخلية وبتروجت والزرقا والترسانة وهدف في النصر، أحمد سعيد "بندق" 3 أهداف في الداخلية وسيراميكا والقناة، صلاح حلاوه هاتريك في المريخ، محمد ناجي جدو هدف في النصر، محمد علاء لالا هدف في النجوم.

3- أرقام وحصاد بتروجت

لعب الفريق البترولي 18 مباراة، حقق خلالهم، 9 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وسجل 19 هدف، وعليه 9 أهداف.



4- هدافي بتروجت

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خالد عبد الرازق 3 أهداف، محمود فيلكس 3 أهداف، اسلام عادل كانو هدفين.



5- نتيجة الجولة السابقة



خسر فريق كوكاكولا خارج ملعبه من سيراميكا، أما بتروجت حقق فوزاً مهماً على الترسانة بهدف فليكس.



4- نتيجة الدور الاول



شهد لقاء الدور الأول، الذي أقيم بالجولة التاسعة، فوز كوكاكولا خارج ملعبة على بتروجت، بهدف أكرم عبد ربه، من ضربة جزاء في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

6- موقف الفريقين في الجدول



يحتل فريق كوكاكولا المركز العاشر برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق بتروجت في المركز الثاني برصيد 32 نقطة .



ويتبقى لكوكاكولا 4 مباريات في مجموعة القاهرة، حيث يستضيف بتروجت، ثم يحل ضيفاً على الزرقا، ثم يستقبل القناة، وسيختتم الموسم بلقاء الترسانة، كما سيخوض بتروجت، 4 مواجهات، أمام كوكاكولا، خارج ملعبه، ثم يستقبل منتخب السويس، ويخرج للنجوم، ثم يستضيف المريخ.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 35 نقطة

2- بتروجت 32 نقطة

3- الداخلية 31 نقطة

4- منتخب السويس28 نقطة

5- النصر 28 نقطة

6- القناة 25 نقطة

7- جمهورية شبين 23 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط