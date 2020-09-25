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الترسانة يعلن نتيجة مسحات كورونا قبل مواجهة الزرقا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الطبي لفريق الترسانة سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبين، استعدادا لمواجهة الزرقا، عصر غداً السبت في القسم الثاني.


وأجرى لاعبو الترسانة مسحة طبية ظهر الخميس، للاكتشاف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.


ويستضيف الترسانة فريق الزرقا، في الثالثة من عصر السبت على ملعب ستاد حسن الشاذلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر القسم الثاني.


يُذكر أنه تقرر إجراء مسحة طبية قبل كل مباراة من بطولة الدوري بـ48 ساعة لكافة العناصر المشاركة بهدف ضمان سلامة الجميع.


وصرح الجهاز الطبي للترسانة، بأنه لا يوجد اصابات بالفريق، وأن الفريق يدخل مباراة الغد، بكامل أسلحته في مواجهة الزرقا. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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