نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترسانة يعلن نتيجة مسحات كورونا قبل مواجهة الزرقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الطبي لفريق الترسانة سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبين، استعدادا لمواجهة الزرقا، عصر غداً السبت في القسم الثاني.



وأجرى لاعبو الترسانة مسحة طبية ظهر الخميس، للاكتشاف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.



ويستضيف الترسانة فريق الزرقا، في الثالثة من عصر السبت على ملعب ستاد حسن الشاذلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر القسم الثاني.



يُذكر أنه تقرر إجراء مسحة طبية قبل كل مباراة من بطولة الدوري بـ48 ساعة لكافة العناصر المشاركة بهدف ضمان سلامة الجميع.



وصرح الجهاز الطبي للترسانة، بأنه لا يوجد اصابات بالفريق، وأن الفريق يدخل مباراة الغد، بكامل أسلحته في مواجهة الزرقا.