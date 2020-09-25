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الألومنيوم يواجه الإعلاميين متمسكاََ بآمال الصعود

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقى في الثالثة من عصر السبت، فريق الالومنيوم، بنظيرة فريق الإعلاميين، بملعب الاخير، ضمن مواجهات الجولة 19 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني .


يدخل فريق الالومنيوم اللقاء متمسكا بأمل الصعود للممتاز، لاسيما بعد تحقيقه التعادل َ في المباراة السابقة أمام نادي طهطا، وابتعاده عن المنافسة، حيث انه يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى برصيد32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بني سويف متصدر المجموعة. 


ويسعي فريق الألومنيوم خلال مباراته مع الإعلاميين الي تحقيق الفوز وتعويض تعادل المباراة السابقة، ومواصلة الاقتراب من منطقة المنافسة تحسبا لتعثر بني سويف او البنك الأهلي متصدرا المجموعة، خلال المباريات المقبلة.


يدخل فريق الإعلاميين اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، بعد هزيمته الاسبوع الماضي أمام بترول أسيوط بهدفين دون رد، ويأمل فريق الإعلاميين في تحقيق فوز يضمن له التواجد بالمنطقة الدافئة، وابتعاد عن شبح الهبوط لدوري القسم الثالث.

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يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الألومنيوم بثلاثية نظيفة، سجلها أغاثون ميلاد، ومحمد عبد الحفيظ، ومحمد عبد الحميد.


ترتيب المجموعة الأولى


1- بنى سويف 38 نقطة
2- البنك الأهلي 38 نقطة
3- الألومنيوم 33 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 27 نقطة
6- سوهاج 25 نقطة
7- تليفونات 23 نقطة
8- المنيا 22 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10-الفيوم18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 11 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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