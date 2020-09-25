نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برغم إصابة 16 لاعبا بكورونا.. رفض طلب فلامنجو بتأجيل لقاء بالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رفض تأجيل المباراة المقررة بين حامل اللقب فلامنجو وبالميراس، المقررة بعد غد الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري.

ويخوض فلامنجو، حامل لقب الدوري البرازيلي وكأس الليبرتادوريس، المباراة في موعدها رغم إصابة 16 لاعبا في الفريق بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر الاتحاد البرازيلي مساء أمس في خطاب موقع من مانويل فلوريس مدير مسابقة الدوري، أنه "يتفهم أسباب فلامنجو"، لكنه ذكر أن النادي "لديه ما يكفي من اللاعبين" في الفريق، حيث تنص لوائح الاتحاد على إقامة المباريات في حالة توفر 13 لاعبا جاءت نتائج فحوص كورونا الخاصة بهم سلبية.

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وكشفت الفحوص عن خلو عشرة لاعبين فقط من الفريق الأول في فلامنجو من الإصابة بالعدوى، بينما يحمل 16 لاعبا العدوى ويغيب ثلاثة أخرون بسبب الإصابات، لكن الاتحاد البرازيلي أشار إلى أن النادي لديه ما يكفي من اللاعبين ضمن فريق تحت 20 عاما.

ولا يزال نادي فلامنجو يحاول تأجيل المباراة، حيث تقدم بطلب عاجل إلى المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل.

وكشفت الفحوص عن إصابة 16 لاعبا في فلامنجو عقب جولته إلى الإكواردور، حيث خسر أمام إنديبندينتي دل فال صفر / 5 وتغلب على برشلونة جواياكويل ضمن منافسات دور المجموعات بكاس الليبرتادوريس.