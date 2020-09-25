لم تكن تستحق الرحيل بهذه الطريقة.. ميسي يودع سواريز بكلمات مثيرة للجدل

ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، زميله السابق لويس سواريز، بعد انضمامه مؤخرا إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

كان نادي برشلونة أقام مؤتمرا صحفيا لـ سواريز بمقر النادي، أمس، الخميس، في يوم وداعه، كما تم وضع الكؤوس التي توج بها اللاعب خلال مسيرته مع البلوجرانا، على ملعب الكامب نو، ليلتقط معها اللاعب بعض الصور التذكارية.

وكتب ليونيل ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام":" اليوم دخلت غرفة الملابس ولم أجدك، لا استطيع عدم مشاركة حياتي اليومية معك".

وأضاف:" سأفتقد الكثير خلال الفترة المقبلة، لقد كنا رفقا، غداء.. عشاء، كل يوم، وأشياء كثيرة لا يمكن أن تنسى".

وتابع:" سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر غير قميص برشلونة والأغرب هي مواجهتك، لم تكن تستحق الرحيل عن النادي بهذه الطريقة، أنت أحد أهم اللاعبين في تاريخ برشلونة على المستوى الجماعي والفردي، لكن في الحقيقة لم أعد متفاجئا من أي شيئ في هذه المرحلة".

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وتابع:" أتمنى لك التوفيق في خطوتك الجديدة، أحبك يا صديقي".

وانضم لويس سواريز إلى صفوف برشلونة في 2014 قادما ليفربول الإنجليزي، مقابل 82 مليون يورو، ونجح في أن يكون أحد أساطير النادس على مر التاريخ، حيث ثالث احتل المركز الثالث في ترتيب هدافي نادي برشلونة على مر التاريخ برصيد 191 هدفا، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيزار.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، أبرز المرشحين لخلافة لويس سواريز في برشلونة.