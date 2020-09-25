اليويو تيست بدلا من الوارنر .. اللجنة الرئيسية تدرس إجراء تغييرات فى اختبارات القائمة الدولية للحكام

تدرس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، إجراء تغييرات فى نظام اختبارات حكام القائمة الدولية خلال الموسم الجاري.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجان الحكام فى الاتحادات الأهلية فى العالم موعدا حتى يوم ٣٠ أكتوبر المقبل، من أجل ارسال القائمة الدولية للقضاة الملاعب تمهيدا لاعتمادها.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن التغييرات تتضمن إجراء اختبار اليويو تيست داخل الملعب للحكام المرشحين للقائمة الدولية بدلا من الوارنر الذى يجرى حول الملعب بجانب اختبارات اللغة الأجنبية.

وشدد على أن اللجنة الرئيسية للحكام تواجه أزمة تتمثل فى ضيق الوقت لإجراء الاختبارات النظرية والبدنية للحكام لاسيما وأن انتهاء المسابقة المحلية سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر فى نهاية شهر أكتوبر بالتزامن مع انتهاء مهلة الفيفا ما يتعذر معه الانتهاء من كافة الاختبارات الخاصة للقضاة الملاعب المرشحين للقائمة الدولية.

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وأشار إلى أن لجنة الحكام تواجه بعض التحديات خلال الاستعداد لإرسال قائمة الحكام الدولية النهائية التي لا تضم سوى ٧ مقاعد خاصة بمصر فى الفيفا.

وأوضح أن لجنة الحكام تسعى لحسم ملف القائمة الدولية قبل انتهاء شهر أكتوبر القادم وإرسال الأسماء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل اعتمادها بشكل رسمي.

يذكر أن قائمة الحكام الدولية التي تشارك فى إدارة منافسات البطولات المحلية تضم كل من : ابراهيم نورالدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمد عادل واحمد الغندور ومحمد معروف ومحمود البنا.