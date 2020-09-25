نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوتينيو يختار رقم قميصه الجديد مع برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينتظر نادي برشلونة الإسباني خوض أول مبارياته الرسمية ببطولة الدوري هذا الموسم ضد فياريال يوم الأحد حيث تم الكشف عن أرقام قمصان لاعبي الفريق الأول.
وسيرتدي البرازيلي فليب كوتينيو نجم الفريق القميص رقم 14 بالموسم الجديد وهو نفس الرقم الذي ارتداه في بداية مشواره مع الفريق عندما تم التعاقد معه من ليفربول في شتاء موسم 2017/2018.
وعلى الرغم من عدم ارتداء أي لاعب هذا القميص الموسم الماضي إلا أنه لديه تاريخ مه برشلونة حيث ارتداه العديد من الأساطير مثل يوهان كرويف.
كما ارتداه العديد من اللاعبين المهمين أيضًا بالنادي مثل تييري هنري وخافيير ماسكيرانو.
وتم استدعاء كوتينيو ليكون أحد اللاعبين المهمين بخطط كومان في برشلونة عقب عودته من الإعارة بنادي بايرن ميونيخ ويستعد لحمل لواء البلاوغرانا بالشق الهجومي خاصًة عقب رحيل لويس سواريز.
وشارك كوتينيو في 34 مباراة مع بايرن ميونيخ سجل خلالها 11 هدفًا ويأمل في تحسين أرقامه بالنسبة له ولأداء الفريق.
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