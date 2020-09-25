فى انتظار اتصال تليفوني.. حسني عبدربه يوجه رسالة مؤثرة إلى وزير الرياضة

وجه حسني عبدربه نجم النادى الإسماعيلي السابق رسالة مؤثرة الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كان فريق الإسماعيلي بقيادة البرازيلي ريكاردو تلقى خسارة مساء أمس امام نظيره فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة ال29 من الدوري الممتاز.

احرز أهداف بيراميدز طارق طه ومحمد فاروق ونبيل عماد في الدقائق 87.66.27 على التوالي وسجل هدف الإسماعيلى الوحيد محمد مخلوف في الدقيقة 90.

وقال القيصر عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:

بعد ما حدث في الفتره الأخيرة

وعدت بأني سأتواصل مع وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي لتحديد مقابله معه في وجود رموز النادي الإسماعيلي لنتحدث و نفكر و نوضع حلول لننهض بنادينا مره أخرى..

تابع : رحب الدكتور أشرف صبحي وطلب مني ان المقابله تكون بعد قُرعة كأس العالم لكورة اليد وبالفعل انتظرت وقمت بالاتصال ببعض من رموز النادي

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واتفقت معهم على المقابلة وكنا في انتظار مكالمة سيادة الوزير.

أضاف : انتظرت انتهاء القُرعه و حاولت الاتصال به اكثر من مره لكنه لم يرد على تليفونه.. أرسلت له رسالة على حسب اتفاقنا لتحديد الميعاد لكنه ايضا لم يرد حتى الآن.

وقال أيضا : يا سيادة الوزير أعلم بمشغوليات حضرتك الكثيره ولكن لا تنسى الكيان ..الإسماعيلي كبير و يستحق منك نظرة لتصحيح الأوضاع

وأنا مازلت في انتظار مكالمه حضرتك كما وعدتني.

وواصل فريق الإسماعيلى عروضه السيئة فى المباريات الأخيرة مسلسل نزيف النقاط ليزداد موقف الدراويش سوءا وينضم للفرق التى تواجه شبح الهبوط الى دورى القسم الثاني.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٧٦ نقطة فيما حل غريمه التقليدى نادى الزمالك فى المركز الثاني برصيد ٥٨ نقطة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث والمقاولون العرب رابعا بينما جاء فريق الاسماعيلي فى المركز الثاني عشر برصيد ٣١ نقطة لينضم إلى الفرق المهددة بشبح الهبوط الى دورى المظاليم.