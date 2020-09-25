تعديلات جديدة فى موعد وديتي منتخب مصر للشباب أمام السعودية

نجح منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين فى تعديل موعد خوض مباراتين وديتين امام نظيره منتخب السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل.

كان من المقرر ان يواجه المنتخب نظيره السعودي أو البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب الفراعنة نظيره السعودي على مدار يومى 26 و29 من شهر أكتوبر المقبل فى إطار استعداد الفراعنة لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا فى شهر مارس القادم.

واتفق الجانبين على إقامة المباراتين الوديتين فى القاهرة على ان يغادر منتخب مصر أول شهر نوفمبر القادم إلى تونس للمشاركة فى منافسات دورة شمال أفريقيا.

ويعاود غدا السبت منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين لاعبي شباب الفراعنة راحة سلبية غدا الجمعة استئناف المعسكر المفتوح بتدريب صباحي الذى يستمر حتي نهاية شهر سبتمبر الجاري.

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ومنح ربيع ياسين لاعبي منتخب شباب الفراعنة راحة سلبية اليوم الجمعة بعد خوض مباراة ودية امام فريق الاتصالات أمس الخميس انتهت بالتعادل.

وتعادل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مع فريق المصرية للاتصالات في المباراة الودية التي أقيمت امس الخميس علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس.

وخاض منتخب شباب الفراعنة اللقاء الودي بتشكيل مكون من : السيد عطية لحراسة المرمي حسام عبد المجيد محمد المغربي محمد اشرف ومؤمن عوض وفي وسط الملعب احمد خالد وعبد الرحمن العشري احمد اشرف وكريم محمد ويوسف حسن وفي الهجوم محمود عبد العزيز نايسون.

وتسببت إقامة انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 أكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب الشباب المصري.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح بأستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةً لبطولةً كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021