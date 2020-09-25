1.4 مليون جنيه.. الجبلاية تصرف مستحقات حكام الممتاز أول أكتوبر

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني صرف مبلغ مليون و٤٠٠ ألف جنيه إلى لجنة الحكام الرئيسية.

يأتي قرار الجبلاية فى إطار صرف مستحقات الحكام فى الدورى الممتاز المالية المتأخرة للحكام بداية من الدور الثاني فى الدوري المحلي.

وحدد مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية أول شهر اكتوبر موعدا لصرف مليون جنيه و ٤٠٠ الف جنية لحكام الدورى الممتاز نظير إدارته مباريات المسابقات المحلية منذ بداية الدور الثاني.

وتدرس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد إجراء تغييرات فى نظام اختبارات حكام القاءمة الدولية خلال الموسم الجاري.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجان الحكام فى الاتحادات الأهلية فى العالم موعدا حتى يوم ٣٠ أكتوبر القادم من أجل ارسال القاءمة الدولية للقضاة الملاعب تمهيدا لاعتمادها.

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وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ان التغييرات تتضمن إجراء اختبار اليويو تيست داخل الملعب للحكام المرشحين للقاءمة الدولية بدلا من الوارنر الذى يجرى حول الملعب بجانب اختبارات اللغة الأجنبية.

شدد على أن اللجنة الرئيسية للحكام تواجه أزمة تتمثل فى ضيق الوقت لإجراء الاختبارات النظرية والبدنية للحكام لاسيما وأن انتهاء المسابقة المحلية سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر فى نهاية شهر أكتوبر بالتزامن مع انتهاء مهلة الفيفا ما يتعذر معه الانتهاء من كافة الاختبارات الخاصة للقضاة الملاعب المرشحين للقائمة الدولية.

أشار الى ان لجنة الحكام تواجه بعض التحديات خلال الاستعداد لإرسال قائمة الحكام الدولية النهائية التي لا تضم سوى ٧ مقاعد خاصة بمصر فى الفيفا.

أوضح أن لجنة الحكام تسعى لحسم ملف القائمة الدولية قبل انتهاء شهر أكتوبر القادم وإرسال الأسماء الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل اعتمادها بشكل رسمي.

يذكر أن قاءمة الحكام الدولية الذين يشاركون فى ادارة منافسات البطولات المحلية تضم كل من : ابراهيم نورالدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمد عادل واحمد الغندور ومحمد معروف ومحمود البنا.