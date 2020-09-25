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رغم إصابة 16 لاعبا بـ كورونا.. الاتحاد البرازيلي يرفض تأجيل مباراة فلامنجو و بالميراس

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رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، طلب نادي فلامنجو،تأجيل مباراته أمام بالميراس، المقرر لها، بعد غد،الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري.

كان نادي فلامنجو طلب من الاتحاد البرازيلي خلال الساعات الماضية، تأجيل مباراته أمام بالميراس، بسبب إصابة 16 لاعبا في صفوفه بفيروس .

وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي أن مباراة فلامنجو وبالميراس ستقام في موعدها، ولا يوجد نية للتأجيل.

وأضاف البيان:" أن فريق فلامنجو أكثر من 13 لاعبون جاهزون لخوض، وبالتالي لا يوجد داعٍ لتأجيل اللقاء.

وتنص لوائح الاتحاد البرازيلي على عدم تأجيل أي مباراة، في حال جاءت نتائج  فحوصات كورونا سلبية لـ 13 لاعبا أو أكثر.

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كان الاتحاد البرازيلي استأنف النشاط الكروي في شهر يونيو الماضي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي .

وتعد البرازيل ضمن قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا في العالم، حيث وصل عدد الوفيات بها نتيجة تفشي الفيروس إلى أكثر من 135 ألف حالة.

ويحتل بالميراس المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري البرازيلي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن فلامنجو صاحب المركز السادس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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